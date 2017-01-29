В воскресенье в Украине умеренный мороз, на западе — дневной «плюс»
В воскресенье, 29 января, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В воскресенье, 29 января, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В западных областях — ясно, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер
В северных областях — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
Центральные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
Восточные области — ясно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
Южные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
Крым — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была +9,9 градусов в 2002 году, самая низкая ночью -22,5 градусов в 1909 году.