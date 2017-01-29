Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
09:49 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье в Украине умеренный мороз, на западе — дневной «плюс»

В воскресенье, 29 января, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

В западных областях — ясно, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 10, на Закарпатье до -14, температура воздуха ночью -5 ..— 3. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5 ..— 15, температура воздуха ночью -5 ..— 3.

В северных областях — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 10, температура воздуха ночью -5 ..— 5, температура воздуха ночью -5 ..— 16, температура воздуха ночью -5 ..— 11.

Центральные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 12, температура воздуха ночью -5 ..— 8, температура воздуха ночью -5 ..— 15, температура воздуха ночью -5 ..— 11.

Восточные области — ясно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 3−8 м / с, температура воздуха ночью -5 ..— 22, температура воздуха ночью -5 ..— 16.

Южные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 3−8 м / с, температура воздуха ночью -5 ..— 12, температура воздуха ночью -5 ..— 5, в Запорожской области до -10.

Крым — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, температура воздуха ночью -5 ..— температура воздуха ночью -5 ..— 10, температура воздуха ночью -5 ..— 5. Ялта — без существенных осадков. температура воздуха ночью -5 ..— 6, температура воздуха ночью -5 ..-1.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −6…−8 градусов, днем −2…−4 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была +9,9 градусов в 2002 году, самая низкая ночью -22,5 градусов в 1909 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+2°
полупрозрачная облачность
754 мм рт. ст.
нормальное
69 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
В Киеве состоится факельное шествие и реконструкция боя за завод «Арсенал»
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь