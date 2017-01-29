Рабочая неделя в Приморье начнется снегом, а закончится потеплением

Владивосток, 29 января, PrimaMedia.

Погода в Приморье на предстоящей рабочей неделе будет отличаться переменчивым характером. Небольшой снег в начале недели сменится несильными морозами, в середине недели снова возможен несущественный снег, а к выходным в крае потеплеет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

В ночь на понедельник, 30 января, циклон, ухудшавший погоду в Приморье в воскресенье, уйдёт к северным островам Японии.

Ночью на юге края местами сохранится небольшой снег, на побережье будет усиливаться северо-западный ветер. Температурный фон −16…−21 °C, на севере до -33 °C, на побережье −10…−15 °C.

Днём давление будет расти. Осадки прекратятся, но будет морозно, −11…−15 °C, на побережье −2…−10 °C. В ночь на вторник, 31 января, погодные условия существенно не изменятся, температурный фон останется на уровне предыдущей ночи. Днём с западными потоками на край будет распространяться более тёплый воздух, максимальная температура повысится: 0…-12 °C.

В середине недели погодные условия вновь поменяются. Над Приморским краем ожидается смещение фронтальных разделов. Местами пройдёт небольшой снег. Потеплеет.

В начале недели во Владивостоке сохранится холодная, ветреная погода, без осадков. Температура ночью около −14…−16 °C, днём будет повышаться до −8…−10 °C. В середине недели потеплеет. Ночью −9…−11 °C, днём температура воздуха −4…−6 °C. Существенных осадков не ожидается.