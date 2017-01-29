Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

В 2:12 в воскресенье, 29 января, ОАО «ПТС» возобновило теплоснабжение по штатной схеме для потребителей, обслуживаемых теплотрассой по ул. Нагорная, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что 28 января был выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Нагорной и Воронежской. На время проведения ремонтных работы для теплоснабжения 177 жилых домов и 14 социально-значимых учреждений в данном районе была собрана резервная схема подачи тепловой энергии.