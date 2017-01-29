Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена
На время ремонта для теплоснабжения 177 жилых домов была собрана резервная схема.
На время ремонта для теплоснабжения 177 жилых домов была собрана резервная схема.
В 2:12 в воскресенье, 29 января, ОАО «ПТС» возобновило теплоснабжение по штатной схеме для потребителей, обслуживаемых теплотрассой по ул. Нагорная, сообщает
Напомним, что 28 января был выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Нагорной и Воронежской. На время проведения ремонтных работы для теплоснабжения 177 жилых домов и 14