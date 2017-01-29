После операции на голове подростка-паркурщика погрузили в медикаментозный сон

13-летнему мальчику провели операцию на голове, восстановив поврежденную часть черепа, пишет НГС. Врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, оставив в реанимационном отделении. По данным на 27 января, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Напомним, как ранее сообщал портал Om1.ru, 25 января школьник в компании других подростков занимался паркуром на стройке по улице 70 лет Октября в районе остановки «Поворотная». В один из моментов ребенок решил сделать селфи, но сорвался с 6 этажа, пролетел несколько метров и упал на перекрытия 4 этажа. Случившееся заметили рабочие с соседней стройки и вызвали «скорую».