Теплая и ясная погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе
Столбик термометра поднимется до -2°C.
Столбик термометра поднимется до -2°C.
Ясная и теплая погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха поднимется до -2°C. К концу недели станет пасмурно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 30 января, в Иркутске малооблачно. Температура утром -18°C. Днем — 9 °C. Ветер
Во вторник, 31 января, в столице Приангарья ясно. Днем -7°C, вечером -12°C. Ветер южный 2−3 м/с.
В среду, 1 февраля, в областном центре ясно. Утром столбик термометра опустится до -11°C, ветер
В четверг, 2 февраля, в Иркутске ясно. Днем -2°C, штиль. Температура вечером -10°C.
В пятницу, 3 февраля, в столице Приангарья пасмурно. Днем столбик термометра опустится до -7°C, ветер