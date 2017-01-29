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10:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Теплая и ясная погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе

Столбик термометра поднимется до -2°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ясная и теплая погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха поднимется до -2°C. К концу недели станет пасмурно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 30 января, в Иркутске малооблачно. Температура утром -18°C. Днем — 9 °C. Ветер северо-западный 2 м/с.

Во вторник, 31 января, в столице Приангарья ясно. Днем -7°C, вечером -12°C. Ветер южный 2−3 м/с.

В среду, 1 февраля, в областном центре ясно. Утром столбик термометра опустится до -11°C, ветер юго-восточный 1 м/с. Днем -2°C.

В четверг, 2 февраля, в Иркутске ясно. Днем -2°C, штиль. Температура вечером -10°C.

В пятницу, 3 февраля, в столице Приангарья пасмурно. Днем столбик термометра опустится до -7°C, ветер северо-западный 1 м/с. Вечером -12°C.

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