Первая смена «Артека» в новом году посвящена науке

«За два последних года в “Артеке” создана инфраструктура исследовательской работы с детьми, позволяющая провести любой эксперимент. В том числе созданы современные лаборатории, привлечены в качестве партнёров различные университеты. Мы пытаемся сделать так, чтобы деятельность ребенка в различных областях, будь то техническая или социальная, содержала исследовательский компонент, чтобы ребенок себя в этом попробовал», — цитирует Каспржака пресс-служба МДЦ.

В этом году на первую смену, которая стартовала 28 января и называется «Академия детских открытий», приехали 1700 человек. Смена началась уроками в формате сетевого образовательного модуля, одним из которых стал урок литературы. Артековцы исследовали ялтинский период жизни и творчества А. П. Чехова в новой интерактивной библиотеке детского центра.

В 2017 году детский центр, по словам Алексея Каспржака, должен принять самое большое количество детей за всю историю «Артека» — около 40 тысяч человек, превысив даже пиковые показатели советских лет.