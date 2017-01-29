Алтайских мумий из Эрмитажа просканировали на томографе

В частности, исследовали мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.

«Первая мумия — мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55−60 лет, вторая мумия женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти около 45−50 лет. Обе мумии были полностью просканированы на томографе в разных режимах, а полученные снимки — всего несколько тысяч изображений — будут переданы специалистам для дальнейшего анализа», — говорится в сообщении музея.

Процесс изучения этих снимков может занять длительное время. Как отмечается в сообщении, это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа.

«Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Все это призвано помочь пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и других родственных ей культур скифского времени», — сообщили в Эрмитаже.