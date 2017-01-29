Алтайских мумий из Эрмитажа просканировали на томографе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Эрмитаж провел обследование двух алтайских мумий III века до нашей эры — впервые они были просканированы на томографе, сообщает музей.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Эрмитаж провел обследование двух алтайских мумий III века до нашей эры — впервые они были просканированы на томографе, сообщает музей.
В частности, исследовали мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.
«Первая мумия —
Процесс изучения этих снимков может занять длительное время. Как отмечается в сообщении, это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа.
«Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Все это призвано помочь пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и других родственных ей культур скифского времени», — сообщили в Эрмитаже.