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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Алтайских мумий из Эрмитажа просканировали на томографе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Эрмитаж провел обследование двух алтайских мумий III века до нашей эры — впервые они были просканированы на томографе, сообщает музей.

Источник: РИА Новости

В частности, исследовали мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.

«Первая мумия — мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55−60 лет, вторая мумия женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти около 45−50 лет. Обе мумии были полностью просканированы на томографе в разных режимах, а полученные снимки — всего несколько тысяч изображений — будут переданы специалистам для дальнейшего анализа», — говорится в сообщении музея.

Процесс изучения этих снимков может занять длительное время. Как отмечается в сообщении, это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа.

«Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Все это призвано помочь пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и других родственных ей культур скифского времени», — сообщили в Эрмитаже.

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