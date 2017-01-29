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10:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Соликамска обеспокоены появлением странной дымки в атмосфере

Очевидцы говорят, что туман сопровождался неприятным запахом.

Жители Соликамска обеспокоены появлением страной дымки в городе. Очевидцы рассказываю в социальных сетях о появлении 28 января плотного тумана, который сопровождался неприятным запахом.

Некоторые жители города даже говорят о том, туман в некоторых частях города был настолько сильным, что не было видно едущую впереди машину.

Очевидцы предположили, что дымка возможно, является последствием аварии на магниевом заводе. Однако официального подтверждения этим данным нет. Предполагают, что причиной стало скопление вредных примесей в атмосфере.

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