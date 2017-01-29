Жители Соликамска обеспокоены появлением странной дымки в атмосфере

Жители Соликамска обеспокоены появлением страной дымки в городе. Очевидцы рассказываю в социальных сетях о появлении 28 января плотного тумана, который сопровождался неприятным запахом.

Некоторые жители города даже говорят о том, туман в некоторых частях города был настолько сильным, что не было видно едущую впереди машину.