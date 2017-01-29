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14:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Башгидромет проанализировал погоду минувшего года

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Синоптики Башгидрометцентра проанализировали погоду на территории республики в минувшем году.

В целом на Северном полушарии 2014−2016 годы стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Аномалия среднегодовой температуры воздуха впервые превысила отметку в +1,1°С. Третий год подряд среднегодовая температура воздуха достигает абсолютного максимума. В России 2016 год стал четвертым самым теплым в метеорологической летописи (вместе с 1995 годом).

В Башкирии в 2016 году наблюдалась погода с аномально теплыми зимой и летом, и теплой весной. Осень по температурному режиму была близка к многолетним значениям. Среднегодовая температура воздуха составила +4,5°С, что на два градуса выше нормы. За последние 30 лет 2016 год стал четвертым самым теплым годом (первенство у 1995-го, когда среднегодовая температура оказалась на 2,6 градуса выше нормы.

С января по сентябрь 2016 года наблюдались положительные аномалии температуры. Конец года был холодным — отрицательные отклонения температуры воздуха зафиксированы с октября по декабрь. Самым холодным месяцем стал декабрь, когда среднемесячная температура была на 4 градуса ниже нормы, а рекорд составил -41 градус на севере республики.

В 2016-м два месяца выдались рекордно теплыми — февраль с положительной аномалией больше девяти градусов и август — почти на семь градусов выше нормы; температура достигала +38. В течение минувшего года в Уфе15 раз перекрывались абсолютные максимумы температуры воздуха — в феврале, марте, апреле, августе, и 3 раза — абсолютные минимумы температуры воздуха в декабре.

За год по республике выпало осадков на 98 процентов от нормы. Наибольшее количество дождей выпало в ноябре (165 процентов от нормы), наименьшее — в июле и августе (41 и 39 процентов).

Летом в связи с жарой и дефицитом осадков наблюдалось 19 опасных агрометеорологических явлений: атмосферные и почвенные засухи, суховеи, дымная мгла с ухудшением видимости до 4 км (произошла в конце июля из-за притока воздушной массы, загрязненной продуктами горения от лесных пожаров в ЯНАО и ХМАО).

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