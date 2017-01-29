Ученые узнали, какая музыка нравится собакам

Результаты своей работы они опубликовали в журнале Physiology and Behavior.

В рамках исследования собаки из приюта для бездомных животных носили мониторы сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за их реакцией.

«В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения, — отмечает профессор Университета Глазго. — Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении».

По итогам исследований представители SPCA собираются установить в приюте стереосистемы и включать музыку в соответствии с собачьими предпочтениями.