Ученые узнали, какая музыка нравится собакам
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Собаки чувствуют себя счастливее, если слушают музыку таких жанров, как регги и
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Собаки чувствуют себя счастливее, если слушают музыку таких жанров, как регги и
Результаты своей работы они опубликовали в журнале Physiology and Behavior.
В рамках исследования собаки из приюта для бездомных животных носили мониторы сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за их реакцией.
«В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения, — отмечает профессор Университета Глазго. — Но при этом именно регги и
По итогам исследований представители SPCA собираются установить в приюте стереосистемы и включать музыку в соответствии с собачьими предпочтениями.
Или что, новое - это не(забытое) старое?