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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Ученые узнали, какая музыка нравится собакам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Собаки чувствуют себя счастливее, если слушают музыку таких жанров, как регги и софт-рок. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, изучившие совместно с Организацией против жестокого обращения с животными Шотландии (SPCA) музыкальные предпочтения псов.

Источник: РИА Новости

Результаты своей работы они опубликовали в журнале Physiology and Behavior.

В рамках исследования собаки из приюта для бездомных животных носили мониторы сердечного ритма. Ученые включали им разную музыку и следили за их реакцией.

«В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения, — отмечает профессор Университета Глазго. — Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении».

По итогам исследований представители SPCA собираются установить в приюте стереосистемы и включать музыку в соответствии с собачьими предпочтениями.

Комментарии
1
Иван Петров
По-моему эта тема уже была. Вчера.
Или что, новое - это не(забытое) старое?
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