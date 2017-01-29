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14:30 (мск), источник: PROUFU.ru

По Уфе проехала военная техника

Вчера, 28 января, в Уфе произвело небольшой переполох появление нескольких боевых машин.

Солидные БМП, а также крытый большегруз с военными людьми проехали по улицам башкирской столицы и внесли некоторое разнообразие в спокойную жизнь города.

Уфимцы не растерялись и взяли на вооружение свой сарказм.

«Опять ГКЧП Белый дом берут?» — предположили одним горожане.

«Поддержка Путина 146%», — поспешил нести свои «пять копеек» другой земляк.

«ДНР едет к нам?» — повернул обсуждение в другое русло еще один патриот.

«А может, солдатики поехали снег в городе убирать?» — предположил озабоченный коммунальными проблемами житель.

«Ученья, по ТВ показывали», — разрядил обстановки реалист.

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