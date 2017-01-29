По Уфе проехала военная техника
Вчера, 28 января, в Уфе произвело небольшой переполох появление нескольких боевых машин.
Вчера, 28 января, в Уфе произвело небольшой переполох появление нескольких боевых машин.
Солидные БМП, а также крытый большегруз с военными людьми проехали по улицам башкирской столицы и внесли некоторое разнообразие в спокойную жизнь города.
Уфимцы не растерялись и взяли на вооружение свой сарказм.
«Опять ГКЧП Белый дом берут?» — предположили одним горожане.
«Поддержка Путина 146%», — поспешил нести свои «пять копеек» другой земляк.
«ДНР едет к нам?» — повернул обсуждение в другое русло еще один патриот.
«А может, солдатики поехали снег в городе убирать?» — предположил озабоченный коммунальными проблемами житель.
«Ученья, по ТВ показывали», — разрядил обстановки реалист.