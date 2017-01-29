Сочи засыпало снегом

Температура воздуха днем в прибрежных районах будет колебаться от -1 до +1°C, ночью опустится до -4 °C. В предгорных и горных районах Сочи холоднее, до десяти градусов мороза.

К снегу добавятся резкие порывы ветра и слабое возмущение геомагнитного поля. Федеральная трасса Джубга—Сочи пока действует в штатном режиме, с последствиями непогоды готовы бороться специальные бригады и снегоуборочная техника. Но автовладельцев просят в ближайшее время воздержаться от поездок, особенно на летней резине.