Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Депрессия может провоцировать рак
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Нюша поделилась пляжным фото
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10Суд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа
12:00 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси растет численность обслуживаемых на дому пожилых людей и инвалидов

Так, численность получателей социальных услуг на дому на 1 января текущего года составила 89,3 тыс. человек — на 959 человек больше, чем на 1 января прошлого года.

Источник: БЕЛТА

29 января, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси возрастает численность обслуживаемых на дому пожилых людей и инвалидов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, численность получателей социальных услуг на дому на 1 января текущего года составила 89,3 тыс. человек — на 959 человек больше, чем на 1 января прошлого года.

Среди обслуживаемых на дому преобладают одинокие инвалиды и пожилые люди, а также инвалиды первой и второй группы. Каждый третий получатель надомных социальных услуг — в возрасте старше 80 лет. Большинство обслуживаемых на дому — сельчане, в том числе жители отдаленных малонаселенных деревень.

Читайте также
Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля

Помощь на дому остается наиболее востребованной формой работы территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). Это такие услуги, как приобретение и доставка продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, оплата жилищно-коммунальных услуг, оформление документов для оказания материальной помощи и др. В сельской местности социальные работники еще приносят своим подопечным воду, топят печи, расчищают дорожки от снега, доставляют овощи из погребов и т. д.

По данным на 1 января нынешнего года, на условиях полной оплаты обслуживаются 81,6% получателей надомных социальных услуг, без взимания платы — 2,4%, на условиях частичной оплаты — 16%. Причем около 2 тыс. человек получают соцуслуги на дому на безвозмездной основе либо на условиях частичной оплаты в порядке исключения по решению местных исполнительных и распорядительных органов.

Как пояснили в министерстве, условия оказания соцуслуг на дому зависят от семейного и материального положения получателя. Бесплатно услуги предоставляются только одиноким малообеспеченным людям. Нетрудоспособным, которые имеют членов семьи, обязанных по закону их содержать, услуги оказывают на условиях оплаты. Следует подчеркнуть, что стоимость социальных услуг остается низкой и доступной.

Отделения социальной помощи на дому созданы в структуре всех территориальных центров социального обслуживания населения, которые функционируют в каждом административном районе республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в РФ
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Греческие ультраправые провели в Афинах факельное шествие
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь