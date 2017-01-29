В Беларуси растет численность обслуживаемых на дому пожилых людей и инвалидов

Среди обслуживаемых на дому преобладают одинокие инвалиды и пожилые люди, а также инвалиды первой и второй группы. Каждый третий получатель надомных социальных услуг — в возрасте старше 80 лет. Большинство обслуживаемых на дому — сельчане, в том числе жители отдаленных малонаселенных деревень.

Так, численность получателей социальных услуг на дому на 1 января текущего года составила 89,3 тыс. человек — на 959 человек больше, чем на 1 января прошлого года.

29 января, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси возрастает численность обслуживаемых на дому пожилых людей и инвалидов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Помощь на дому остается наиболее востребованной формой работы территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). Это такие услуги, как приобретение и доставка продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, оплата жилищно-коммунальных услуг, оформление документов для оказания материальной помощи и др. В сельской местности социальные работники еще приносят своим подопечным воду, топят печи, расчищают дорожки от снега, доставляют овощи из погребов и т. д.

По данным на 1 января нынешнего года, на условиях полной оплаты обслуживаются 81,6% получателей надомных социальных услуг, без взимания платы — 2,4%, на условиях частичной оплаты — 16%. Причем около 2 тыс. человек получают соцуслуги на дому на безвозмездной основе либо на условиях частичной оплаты в порядке исключения по решению местных исполнительных и распорядительных органов.

Как пояснили в министерстве, условия оказания соцуслуг на дому зависят от семейного и материального положения получателя. Бесплатно услуги предоставляются только одиноким малообеспеченным людям. Нетрудоспособным, которые имеют членов семьи, обязанных по закону их содержать, услуги оказывают на условиях оплаты. Следует подчеркнуть, что стоимость социальных услуг остается низкой и доступной.

Отделения социальной помощи на дому созданы в структуре всех территориальных центров социального обслуживания населения, которые функционируют в каждом административном районе республики.