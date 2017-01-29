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15:31 (мск), источник: Nur.kz

На воротах дома Жибек Мусиновой написали неприличное слово

Она намерена обратиться в полицию.

Источник: Nur.kz

Жительница города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области Жибек Мусинова, которая является потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, сообщила на своей странице в Facebook, что неизвестные написали на воротах ее дома неприличное слово. Жибек Мусинова намерена обратиться в полицию, чтобы найти того, кто это сделал.

«Всем доброго утра!!! Сейчас я обнаружила на своих воротах весточку от родственников или друзей насильников! От безысходности они уже не знают как меня унизить. Они думают что этим могут меня запугать?

Я уже убедилась что у них это семейное. В очередной раз они доказывают что насилие в их семьях это в порядке вещей. То что они и воспитали насильников сами.

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Я уверенна что они могут опять такое сделать. Мне жаль их т.к столько грязи и желчи в них. И с этим им жить всю жизнь! Эти нелюди даже не подумали о детях которые проходят мимо моего дома и видят эту надпись. Хорошо что сегодня выходной и мало кто видел это. Ведь я живу напротив школы и соответственно много школьников проходят мимо моего дома.

Как вы думаете уродство души излечимо??? Ведь нормальный человек такое не сделает!

Как вы думаете уродство души излечимо??? Мне все равно что они пишут, эта грязь останется на их руках", — написала она.

Напомним, приговор по резонансному делу был вынесен 28 ноября. Обвиняемым дали от 8 до 10 лет колонии. Жительницу города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области Жибек Мусинову изнасиловали четверо парней. Брат пострадавшей рассказал подробности инцидента.

Позднее Жибек дала откровенное интервью, в котором рассказала, что в Есике часто насилуют девушек, но они боятся рассказать об этом, так как их самих сделают виноватыми. Также Мусинова рассказала, что близкие обвиняемых в изнасиловании оказывают на нее давление. По словам пострадавшей, после вынесения приговора родственники четверых осужденных набросились на нее с кулаками.

Ранее родственники осужденных за групповое изнасилование в Есике рассказали свою версию событий. Также родственники осужденных за изнасилование в Есике провели митинг.

Родственники четверых парней, обвиняемых в групповом изнасиловании Жибек Мусиновой в Есике, заявили, что интимная связь подсудимых с ней была добровольной.

Родственники и односельчане осужденных даже провели обряд жертвоприношения в мечети и помолились за отмену приговора.

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