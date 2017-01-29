До конца января Волгоградская область будет во власти 25-градусных морозов
По прогнозам синоптиков, в регионе сильные морозы продержатся до середины следующей недели.
По прогнозам синоптиков, в регионе сильные морозы продержатся до середины следующей недели.
Затем столбик термометра будет держаться около — 10 градусов по Цельсию.
Как сообщает Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в области местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный,
В Волгограде — небольшой снег. Температура воздуха днем не опустится ниже −13…−15ºС.
30 января снега не ожидается. Ветер останется тех же направлений — северный,
По городу — также без осадков, не обойдется без утреннего тумана и изморози. Температура воздуха: ночью −22…−24ºС; днем −12…−14ºС.
Во вторник, 31 января, осадков не будет, синоптики прогнозируют усиление северного ветра до 5−10м/с. Ночью столбик термометра опустится до −15…−20ºС, местами -25ºС; днем — до-10…-15ºС.
По Волгограду при столь же сильном ветре ожидаются ночные морозы −18…−20ºС; днем немного потеплеет. Термометр покажет −11…−13ºС.