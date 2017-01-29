Евгений Дога представил в Бухаресте альбом лучших произведений

В альбом вошли 18 известных произведений Евгения Доги, включая «Мария-Мирабелу», «Цыганскую дорогу» и «Сохраните любовь». Маэстро говорит, что был рад вернуться в Бухарест.

«После землетрясения 1977 года здесь все были в ужасе. Забыть о произошедшем помогала музыка из фильма “Табор уходит в небо”. Также популярностью пользовались песни из картины “Мария, Мирабела”, они вышли на виниловой пластинке. Затем наступила пауза. Не знаю, чем я их обидел», — рассказал композитор Евгений Дога.

Приехала на презентацию и актриса Медея Маринеску, сыгравшая роль той самой Мирабелы. С композитором она не виделась с детства.

«Мы иногда созваниваемся. Сейчас я приехала из Тимишоары. Очень рада этой встрече», — сказала актриса Медея Маринеску.

Культурный институт Румынии вручил Евгению Доге димлом.

В России Евгений Дога записал 27 альбомов. Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» звучал на церемониях открытия и закрытия московской олимпиады 80-го года, а также на сочинских играх в 2014-м. В рейтинге музыкальных шедевров 20-го века ЮНЕСКО он занимает четвертую строку.