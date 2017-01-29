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14:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасённую из капкана рысь прооперируют в Челябинске

Животному ампутируют повреждённую лапу.

Лапу рыси, попавшей в капкан на частном подворье в Еткульском районе, придётся ампутировать, животное уже подготовили к операции, сообщает зоозащитник Карен Даллакян.

Дикая кошка, которую решили назвать Марысей, некоторое время провела на карантине в приюте, успев погрызть свою повреждённую конечность. Назначенная операция, по подсчётам ветеринаров, займёт около часа: рыси удалят остатки задней лапы и закроют кость оставшейся кожей, а также постараются убрать большую рану на спине. Врачам придётся поторопиться: чем меньше времени животное проведёт под наркозом, тем быстрее пойдёт на поправку.

По словам Карена Даллакяна, после операции Марысе потребуется 3−4 недели на реабилитацию, после чего для новой постоялицы приюта соорудят удобный вольер. К сожалению, вернуться в дикую природу рысь с такими повреждениями уже не сможет.

Напомним, дикое животное в начале января поймали во дворе частного дома после того, как оно загрызло домашнюю собаку. Рысь должны били пристрелить, но решили передать зоозащитникам.

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