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12:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Электронные госуслуги выбирают все больше жителей Ростовской области

Все больше жителей Ростовской области предпочитают получать госуслуги в электронном виде.

Сегодня почти половина жителей региона не только зарегистрированы на портале, но и активно пользуются предоставленными электронными сервисами.

По аллее преподаватель технического университета Игорь Щербаков ежедневно ходит на работу. Но ухоженностью практически центральная улица Новочеркасска не блещет. Участок не приводили в порядок несколько лет, говорит Игорь Николаевич. О городской проблеме он рассказал на интерактивном приеме губернатора.

Сегодня эта форма общения с властью набирает обороты. В основном благодаря тому, что вопросы почти моментально получают ответы и решение проблем контролируется главой региона. Так оказалось и в случае с Новочеркасском — ремонт аллеи уже запланирован на этот год и завершится в конце августа.

Интерактивная приемная — один из сервисов электронного правительства Ростовской области. Сегодня больше 46 процентов жителей региона зарегистрированы на портале госуслуг.

«В Ростовской области ощутимые успехи в рамках работы электронного правительства. Более миллиона 700 жителей зарегистрированы сегодня на портале государственных услуг, реально пользуются ими. Очень сильно продвинулись услуги бизнеса. Прошлый год губернатор объявлял как раз годом предпринимательства на Дону. И у нас получилось достаточно большое количество электронных сервисов привести для малого предпринимательства и бизнеса в целом», — говорит министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Портал постоянно развивается, появляются новые услуги. Так теперь через сайт можно погасить судебную задолженность. Кроме того, с 2017 года при оплате пошлины за госуслуги граждане получают 30-процентную скидку. А еще онлайн можно получить водительское удостоверение и госномер. Для этого сегодня в МРЭО создаются специальные пункты работы с теми, кто подал заявление через портал.

«На территории Ростовской области организовано 19 пунктов, где оказываются госуслуги гражданам по регистрации ТС, а также замена-выдача водительских удостоверений. Сегодня мы открываем 20-й пункт, который дислоцируется на Доватора, 154, совместно с этим пунктом. Но будет отдельно оказываться услуга именно только по регистрации ТС в электронном виде. Т.е. те граждане, которые записались через сайт госуслуг, будут приниматься только там», — говорит начальник МРЭО ГИБДД, майор полиции Александр Линник.

Преимущества налицо, говорят в МРЭО — отсутствие очередей и быстрая выдача документов. В зале один человек находится в среднем не больше часа. Кроме того, специалисты отмечают — такая система снижает коррупционные риски. Горожане без посредника сразу попадают к инспектору.

«Без очереди приехала, получила госномера, оформила все заявления», — говорит ростовчанка Олеся Землянухина.

В год экологии планируются уделять внимание сервисам, связанным с охраной природы. Также продолжат заниматься устранением цифрового неравенства. В 2017-м рассчитывают провести оптоволоконные линии в отдаленные населенные пункты. Ведь современные технологии требуют хороших скоростей.

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