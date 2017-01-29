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12:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Медмайдан в Винницкой области: люди перекрыли дорогу из-за реформ Минздрава

По данным СМИ, в центре Шайгорода люди перекрыли дорогу и проводят вече. Они недовольны реформами Минздрава, а именно — созданием госпитальных округов.

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Шаргороде Винницкой области в воскресенье проходит акция протеста против медицинской реформы в части создания госпитальных округов, информирует «112 Украина».

Участники акции перекрыли движение на одной из дорог в населенном пункте.

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«Мы находимся в центре Шаргорода, тут люди перекрыли дорогу, проводят вече. Они недовольны реформами Минздрава, а именно — созданием госпитальных округов. Винницкую область согласно плану разделили на три госпитальных округа. В каждом должен быть город, где есть больница экстренной помощи, до нее нужно доехать менее, чем за час. Город Шаргород присоединили к округу с центром в Могилев-Подольском, это город на самой границе с Молдовой. Местные жители жалуются, что до этого города им ехать больше часа и даже нет прямого автобусного сообщения между населенными пунктами. Также боятся, что их больницу закроют», — сообщает корреспондент.

По ее словам, протестующие готовы в случае необходимости к радикальным действиям, в частности перекрытию железной дороги.

Как сообщалось ранее, в Шаргороде в пятницу люди уже выходили на массовую акцию под здание районной государственной администрации, протестуя из-за перепрофилирования районной больницы.

Как сообщалось ранее, в пятницу в городе люди уже выходили на массовую акцию под здание районной государственной администрации, протестуя из-за перепрофилирования районной больницы. Акцию назвали «Медицинский Майдан».

Напомним, правительство собирается оптимизировать количество украинских медучреждений. В начале декабря Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании госпитальных округов и обязал органы местной власти сформировать их в соответствии с нормативными актами, разработанными Министерством здравоохранения Украины.

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