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13:35 (мск), источник: Tengrinews

В Актау мать подала на сына в суд за оскорбления

Правонарушитель признал свою вину.

Источник: Tengrinews

В Актау мать подала в суд на сына за оскорбления в свой адрес, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Как было установлено в ходе судебного заседания, Т., находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, во время которого нецензурно выражался в адрес матери и нарушил семейный покой.

В суде правонарушитель полностью признал свою вину. Однако, в связи с примирением сторон, он был освобожден от ответственности. Примирение произошло с помощью медиатора.

«Постановлением суда гражданин Т. освобожден от административной ответственности в связи с примирением сторон в порядке медиации, производство административного дела по части 1 статьи 73 КоАП РК прекращено», — отмечается в сообщении Мангистауского областного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.

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