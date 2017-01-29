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13:19 (мск), источник: НИА Самара

Самой красивой девушкой Самары стала 20-летняя студентка СГСПУ мулатка Сара Харун

За титул «Мисс Самара» боролись 11 конкурсанток. Победа досталась 20-летней студентке Самарского социально-педагогического университета Саре Харун.

Мулатка покорила жюри своей яркой внешностью и блестящей хореографией, сообщает 63.ru.

— Финал конкурса выдался очень нервным, — рассказывает Сара Харун. — Накануне я лишилась танцоров, которые помогали мне ставить творческий номер. Пришлось за час набирать и обучать других людей. Поэтому на итоговом выступлении ужасно волновалась. Думала, что все провалилось. Позже, когда пересмотрела видео с танцем, поняла — получилось лучше, чем ожидала.

И танец, и все остальные этапы конкурса девушка прошла успешно.

— Первые кастинги прошли еще летом 2016 года, только в ноябре отобрали финалисток, — вспоминает жительница Самары. — Мы занимались дважды в неделю: актерское мастерство, хореография, дефиле. За это время все мы очень сдружились. И даже не считали друг друга соперницами. К тому же все решило жюри.

После победы Сара Харун задумалась о серьезной работе в модельном бизнесе. Но есть у нее и другая мечта.

— С восьмого класса я стремлюсь стать учителем, хочу работать с детьми, — откровенничает девушка. — Именно поэтому решила получить педагогическое образование. Уже этим летом у меня будет первая серьезная работа по специальности, я буду проходить практику в качестве вожатого в летнем лагере. Для меня это будет первый шаг к исполнению мечты. Сама в детстве была в лагере лишь однажды, потому что росла очень домашней. Но я запомнила эту замечательную, дружную атмосферу, когда совсем не хочется расставаться. Надеюсь, у меня получится подарить кому-то такое же незабываемое лето.

Сара Харун с трех лет живет в поселке Алексеевка Самарской области.

Ее папа — африканец. С мамой они познакомились в Москве. Там же родилась Сара. Когда девочке было три года, семья переехала в Самарскую область.

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