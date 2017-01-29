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17:50 (мск), источник: ТАСС

Четыре рейса направили на запасные аэродромы из-за непогоды в районе Сочи

Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500−1000 метров.

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Четыре рейса отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды в районе аэропорта Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Базэл Аэро».

«Сегодня, 29 января, Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Три рейса отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды — два из Москвы и из Новосибирска, — еще один рейс из Москвы отправлен в Анапу. В аэропорту Сочи, а также в аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний», — уточнили в пресс-службе.

По данным «Базэл Аэро», синоптики в ближайшее время прогнозируют улучшение погоды в районе аэропорта.

Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500−1000 метров. Также в горах Сочи сохраняется слабая лавиноопасность. На дорогах Краснодарского края работают снегоочистители.

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