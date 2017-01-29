Четыре рейса направили на запасные аэродромы из-за непогоды в районе Сочи
Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500−1000 метров.
Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500−1000 метров.
СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Четыре рейса отправлены на запасные аэродромы
«Сегодня, 29 января, Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Три рейса отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды — два из Москвы и из Новосибирска, — еще один рейс из Москвы отправлен в Анапу. В аэропорту Сочи, а также в аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний», — уточнили в
По данным «Базэл Аэро», синоптики в ближайшее время прогнозируют улучшение погоды в районе аэропорта.
Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500−1000 метров. Также в горах Сочи сохраняется слабая лавиноопасность. На дорогах Краснодарского края работают снегоочистители.