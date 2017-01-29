Стая агрессивных собак напугала жителей челябинского микрорайона
Одну из горожанок животные успели покусать.
Одну из горожанок животные успели покусать.
Стая из девяти агрессивных собак стала поводом для беспокойства жителей одного из челябинских микрорайонов, одну из местных жительниц животные успели покусать, об этом девушка рассказала в соцсети.
По словам горожанки, собаки живут рядом со стройкой на улице Александра Шмакова. Челябинка предположила, что животных подкармливают рабочие или местные жители, поэтому псов становится всё больше. В комментариях южноуральцы подтвердили, что также сталкивались в этом районе с агрессивно лающими собаками, которые пугают детей и в любой момент могут броситься на человека.
Напомним, в начале января жительница Кургана обратилась в полицию с просьбой наказать хозяйку дога, которая отпустила собаку с поводка во дворе, где гуляли маленькие дети.