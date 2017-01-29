В 2016 году в Молдове случаев агрессии в семье стало меньше

По официальным данным, в прошлом году зарегистрировали 1670 случаем агрессии в семье, что на 235 меньше, чем в 2015.

2016 году, по информации ГИП, жертвами семейного насилия стали больше полуторы тысяч женщин и почти 280 мужчин. При этом агрессивными по отношению к своим женам и детям были более тысячи шестисот мужчин. В то же время, пострадавшие в результате насилия в семье стали чаще обращатся в полицию. Так, в 2016 в полицию обратились более десяти тысяч раз, что почти на 1260 случаев больше, чем в 2015.

В прошлом году фонд Влада Плахотнюка «Эдельвейс» запустил кампанию «Семья под защитой». Цель акции — способствовать предупреждению насилия в отношении детей и женщин. Любой, кому стал известен случай семейного насилия, может сообщить об этом по телефону горячей линии 116 111.