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17:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На улицах Сочи «ожили» герои фильма «Операция «Ы»

Портреты Шурика и хулигана Феди из «Операции “Ы”» появились в центре Сочи.

Источник: ГТРК «Кубань»

Авторы — известная команда уличных художников, которые снискали себе славу, как раз рисуя известных советских актеров. Василий Анощенко всмотрелся в портреты и узнал, почему в городской администрации на такие работы смотрят без особого восхищения.

В самом центре Сочи как будто стоп-кадр из известного фильма. Авторы делают акцент на слове как будто. Они позволили себе немного изменить образ хулигана Феди.

— Он в другом ракурсе, когда говорит эту фразу, шапки нет. Волосы растрепаны. Не хотелось такого актера так представлять, мы добавили аксессуаров, — сказал Глеб Каштанов.

Семикилограммовое ведро акрила, чтобы на поверхность хорошо ложилась краска, с десяток баллончиков и четыре дня работы ушло у витебской команды художников. Эта картина появилась на фоне разговоров о том, что в России вслед за Белоруссией могут вновь ввести налог на тунеядство. Образ родился в голове сам собой. Они рисовали и Джона Леннона, и Снуп Догга, но вот уже несколько лет команда работает над проектом «Знай наших». В Витебске на прохожих с одной стены смотрит Иван Васильевич Бунша, с другой — самогонщики. Это за их портрет Виктора Цоя вступился губернатор Петербурга Полтавченко, предложив его не закрашивать, это на фоне их Сергея Бодрова фотографировались священники, придав новое звучание фразе «В чем сила, брат?». Летом в Крыму появились портреты Гайдая и Высоцкого.

— Для многих есть предубеждения — национальность и так далее. Всем угодить не получается. Есть люди, которым и Высоцкий не нравится, — отметил Ян Кузьмин.

Угодить — вряд ли то слово, которое есть в лексиконе уличных художников. Практически вся история граффити — это борьба с рисунками, которые появляются в самых неожиданных местах. Кейси Нокет в Соединенных Штатах, к примеру, писала на камнях в национальных парках. В итоге вход в семь заповедников страны ей заказан на два года.

Самая известная кампания против граффити развернулась в 80-х годах в Соединенных Штатах, когда уличные художники буквально атаковали метрополитен. В итоге власти Нью-Йорка приняли волевой решение — разрисованные вагоны вообще не выходили на линию. Те, что не удавалось отмыть, отправляли на металлолом. В Англии аэрозольные баллончики вообще предлагали не продавать людям до 16 лет. Но именно там и появился Бэнкси, художник, который перевернул мировую культуру уличного рисунка и чьи граффити теперь даже держат под стеклом.

В сочинской администрации на работу молодых художников смотрят без особого восхищения. Место, где появится рисунок, никто ни с кем согласовывал. В мэрии есть целый список стен, на которых граффити будут только приветствовать. Обязательно нужно согласовывать и эскиз будущего рисунка. Хотя однозначный ответ на вопрос, красиво или нет, вряд ли существует.

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