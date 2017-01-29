На киевском проспекте Победы будут пробки вплоть до декабря
Пропускная способность киевского проспекта Победы будет ограничена в районе станции метро Нивки.
Пропускная способность киевского проспекта Победы будет ограничена в районе станции метро Нивки.
Начиная с февраля там начнется реконструкция транспортного узла на пересечении с улицей Даниила Щербаковского. Завершение работ намечено на декабрь. О скором начале реконструкции крупного транспортного узла на проспекте Победы сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».
На первом этапе там будут переложены инженерные сети — водопровод и электрокабели. Для таких работ не требуется теплая и солнечная погода, поэтому дорожники приступят к делу уже в феврале.
С наступлением благоприятных погодных условий начнется основная фаза реконструкции объекта — будет расширена проезжая часть нижнего проезда в направлении центра города, установлена новая гидроизоляция, заменены опоры контактной сети, отремонтированы тротуары и установлено новое барьерное ограждение.
Однако главным изменением для автомобилистов станет расширение дороги до пяти полос движения (3 на выезд из Киева и 2 на въезд). Кроме того для повышения безопасности дорожного движения будет установлено распределительное ограждение «Vario Guard».
Подрядчиком работ является компания «ОНУР Онур Конструкцион Интернейшнл», которая в прошлом году провела капремонт проспекта Победы и бульвара Тараса Шевченко.