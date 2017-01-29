На киевском проспекте Победы будут пробки вплоть до декабря

Начиная с февраля там начнется реконструкция транспортного узла на пересечении с улицей Даниила Щербаковского. Завершение работ намечено на декабрь. О скором начале реконструкции крупного транспортного узла на проспекте Победы сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

На первом этапе там будут переложены инженерные сети — водопровод и электрокабели. Для таких работ не требуется теплая и солнечная погода, поэтому дорожники приступят к делу уже в феврале.