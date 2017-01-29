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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Девятиклассников обяжут сдавать устную речь

С 2017 года российские девятиклассники в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в интервью телеканалу НТВ, опубликованном в воскресенье, 29 января.

Источник: РИА "Новости"

«Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна», — рассказала министр. По ее словам, сейчас выбрано несколько пилотных регионов, а далее эта часть ГИА будет вводиться везде.

Васильева отметила, что сейчас «мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке».

Глава Минобрнауки также заявила, что в 2017 году тестовая часть аттестации осталась только в иностранном языке. Васильева добавила, что для знаний предметов необходимо не натаскивать на экзамены, а научить учиться.

В ноябре 2016 года министр поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии. До этого она также заявляла, что при поступлении в вузы абитуриенты должны сдавать письменные экзамены.

ГИА — экзамен в девятом классе средней школы в России, аналог ЕГЭ для 11-х классов. На данный момент обязательными являются русский язык и математика, а также два экзамена по выбору учащихся.

Комментарии
9
А Б
Неплохо было бы сдавать и письменную речь. Хотя бы потому, что на сегодня становится совершенно очевидным тот факт, что люди, считающие русский своим родным языком, не умеют грамотно излагать свои мысли в письменном виде.
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А Б
Слово "едь" в русском языке не существует, уважаемый. :)
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игорь
я прекрасно уведомлен !!!! я про то что не надо считать себя слишком умным и грамотным , особенно когда отсутствует логическое мышление !!! так понятно ??
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