Девятиклассников обяжут сдавать устную речь

«Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна», — рассказала министр. По ее словам, сейчас выбрано несколько пилотных регионов, а далее эта часть ГИА будет вводиться везде.

Васильева отметила, что сейчас «мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке».

Глава Минобрнауки также заявила, что в 2017 году тестовая часть аттестации осталась только в иностранном языке. Васильева добавила, что для знаний предметов необходимо не натаскивать на экзамены, а научить учиться.

В ноябре 2016 года министр поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии. До этого она также заявляла, что при поступлении в вузы абитуриенты должны сдавать письменные экзамены.

ГИА — экзамен в девятом классе средней школы в России, аналог ЕГЭ для 11-х классов. На данный момент обязательными являются русский язык и математика, а также два экзамена по выбору учащихся.