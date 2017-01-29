В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся
Президент Петр Порошенко заявил во время панихиды, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.
Президент Петр Порошенко заявил во время панихиды, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.
КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы, сообщает
В панихиде — прощании с писателем приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.
В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей
Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.
«Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину», — отметил он.
Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.