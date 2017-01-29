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15:40 (мск), источник: БЕЛТА

Пригородные маршруты из Минска в Атолино открываются в феврале

С 10 февраля по всем дням недели открывается маршрут № 1545-ТК «ст.м. Петровщина — Щомыслица — Атолино» в экспрессном сообщении со следованием через ст.м. Малиновка, Щомыслицу, Скориничи, Прилуки.

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения транспортного обслуживания открываются новые пригородные маршруты из Минска в Атолино, сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь».

С 10 февраля по всем дням недели открывается маршрут № 1545-ТК «ст.м. Петровщина — Щомыслица — Атолино» в экспрессном сообщении со следованием через ст.м. Малиновка, Щомыслицу, Скориничи, Прилуки.

Также с 10 февраля по будним и субботним дням маршрут № 371 «ст.м. Петровщина — Щомыслица — Сеница» будет курсировать в обычном сообщении со следованием через ст.м. Малиновка, Щомыслицу, пос. Юбилейный.

С 1 февраля по будним дням в порядке эксперимента сроком на один месяц открывается маршрут № 497 «Самохваловичи — Атолино» в обычном сообщении (отправление из Самохваловичей в 7.35, 17.10; из Атолино — в 7.50, 17.25).

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