Как Беларусь простится с Александром Тихановичем

В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского в 7:45 начнется заупокойная литургия, после нее состоится отпевание. Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00, сообщила в своем инстаграме дочь артиста Анастасия Тиханович.

Она поблагодарила всех, кто оставляет слова соболезнования и поддержки на ее страничках в социальных сетях.

Ранее письмо родным и близким скончавшегося артиста направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена», — говорится в соболезновании, распространенном пресс-службой белорусского лидера.

Тиханович родился в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища. Долгое время работал в ансамбле «Верасы», где пела и его супруга — Ядвига Поплавская. В последний год своей жизни артист тяжело болел, но все равно принимал активное участие в музыкальной жизни страны.