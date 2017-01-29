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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции обнаружили хомяков-каннибалов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кукурузная диета превратила хомяков на северо-западе Франции в каннибалов, пожирающих свое потомство, пишет The Guardian.

Источник: AP 2016

Исследователи из Страсбургского университета провели исследование, в рамках которого узнали о необычайно агрессивном поведении грызунов. Изначальной целью научной работы было стремление выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus).

Ученые пришли к выводу, что виной тому — рацион грызунов. Раньше он был разнообразным: в него входили зерна, коренья и насекомые. Однако из-за активной сельскохозяйственной деятельности человека во многих регионах рацион стал однообразным и состоящим по большей части из кукурузы.

Такая «диета» провоцирует нехватку витамина B3. У людей дефицит B3 приводит к пеллагре — заболеванию, которое возникает из-за длительного неполноценного питания и называется «болезнью трех Д» (диарея, дерматит, деменция). Были случаи, когда нехватка витамина доводила людей до убийств, самоубийств и каннибализма.

В ходе эксперимента выяснилось, что пожирать детенышей склонны хомяки, которые сидят на «кукурузной диете». Однако когда в их рацион добавили витамин B3, грызуны отказались от такого поведения.

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