Во Франции обнаружили хомяков-каннибалов
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кукурузная диета превратила хомяков на
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кукурузная диета превратила хомяков на
Исследователи из Страсбургского университета провели исследование, в рамках которого узнали о необычайно агрессивном поведении грызунов. Изначальной целью научной работы было стремление выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк (Cricetus Cricetus).
Ученые пришли к выводу, что виной тому — рацион грызунов. Раньше он был разнообразным: в него входили зерна, коренья и насекомые. Однако
Такая «диета» провоцирует нехватку витамина B3. У людей дефицит B3 приводит к пеллагре — заболеванию, которое возникает
В ходе эксперимента выяснилось, что пожирать детенышей склонны хомяки, которые сидят на «кукурузной диете». Однако когда в их рацион добавили витамин B3, грызуны отказались от такого поведения.