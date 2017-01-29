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16:34 (мск), источник: Tengrinews

Стартовала церемония открытия Универсиады-2017

Церемония проходит в ледовом дворце «Алматы Арена».

Источник: Tengrinews

Стартовала торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017 с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017 проходит в ледовом дворце «Алматы Арена». В ходе церемонии ожидается выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Традиционно церемония состоит из культурно-развлекательной и протокольных частей. Продолжительность всей церемонии — около 2 часов 40 минут. Флаг страны-хозяйки Универсиады будет сопровождаться офицерами Национальной гвардии в сопровождении детей-лауреатов международных конкурсов, которые исполнят Государственный Гимн Республики Казахстан. Центральная сцена ледового дворца «Алматы-Арена, которая способна вместить более 12 тысяч зрителей, оформлена в виде лепестка — своеобразного символа жизни, мудрости и любви.

В ходе открытия состоится традиционный парад с участием сборных команд. За время шествия пройдут делегации 57 государств. Флагоносцем казахстанской сборной избран лыжник Даулет Рахимбаев. Клятву от имени спортсменов о честной борьбе будет приносить казахстанская фигуристка Айза Иманбек. Флаг Международной Федерации студенческого спорта (FISU) вынесут спортсмены Василий Подкорытов, Данияр Елеусинов, Адилет Давлумбаев, Динар Садвакасоваа, Екатерина Айдова, Мариани Урдабаева. Всего в представлении будет задействовано более 1,5 тысячи артистов, среди них: оперные и эстрадные певцы, цирковые гимнасты, фигуристы спортивных школ, танцевальные коллективы, актеры театров Алматы и многие другие.

Напомним, 25 января в Казахстане стартовала Эстафета огня. Факельное шествие началось в Астане 25 января. Далее огонь пронесли по всем регионам страны. После чего он прибыл в Алматы, где главный огонь соревнований зажгли на торжественной церемонии в «Алматы Арена».

Во сколько обойдется посещение Универсиады-2017 в Алматы, можно посмотреть здесь. Также стало известно, как можно будет добраться до спортивных объектов на автобусах, пока будут действовать временные ограничения движения автотранспорта. Универсиада продлится до 8 февраля.

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