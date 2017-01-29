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17:33 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске карантин объявили в местах лишения свободы

Меры вызваны эпидемией гриппа и ОРВИ в регионе.

С 3 февраля 2017 года в омских колониях, а также в следственных изоляторах, вводится так называемый ограничительный режим, который запрещает как длительные, так и краткосрочные свидания с подозреваемыми, подследственными и осуждёнными.

Как сообщает официальный сайт УФСИН, ограничительные мероприятия будут отменены после спада заболеваемости в регионе. О возобновлении предоставления свиданий будет сообщено дополнительно на официальном сайте.

В УФСИН заверили, что среди спецконтингента, содержащегося в местах лишения свободы, лиц, заболевших опасными штаммами вируса гриппа, не выявлено. Также в в медицинских частях исправительных учреждений есть все лекарственные препараты для профилактики и лечения вирусных инфекций.

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