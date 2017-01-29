Волгоградцы увидят макеты довоенных зданий Сталинграда
Выставка архитектурного наследия Волгоградской области состоится в областном центре. Об этом ВДТВ рассказали в региональном комитете строительства.
Выставка архитектурного наследия Волгоградской области состоится в областном центре. Об этом ВДТВ рассказали в региональном комитете строительства.
По словам организаторов, гости выставки смогут узнать о судьбе многих довоенных построек Сталинграда, увидеть макеты зданий, разрушенных в период легендарной битвы на Волге. Открытие экспозиции состоится в Волгограде 2 февраля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Авторы выставки говорят, что это персональная коллекция научных и творческих работ Петра Олейникова — члена Союза архитекторов РФ, профессора, директора Информационного
Волгоградцы смогут увидеть макеты зданий, утраченных во время Сталинградской битвы. Впервые будут представлены макеты дома Воронина — Дворец пионеров, кинотеатра «Парнас» — нынешний ТЮЗ, храма Александра Невского, Никитской церкви,
Открытие выставки состоится в 14 часов по адресу: улица Академическая, 1, корпус «Б», фойе 2 этажа.