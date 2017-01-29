Волгоградцы увидят макеты довоенных зданий Сталинграда

По словам организаторов, гости выставки смогут узнать о судьбе многих довоенных построек Сталинграда, увидеть макеты зданий, разрушенных в период легендарной битвы на Волге. Открытие экспозиции состоится в Волгограде 2 февраля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ.

Авторы выставки говорят, что это персональная коллекция научных и творческих работ Петра Олейникова — члена Союза архитекторов РФ, профессора, директора Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ» ИАиС ВолгГТУ.

Волгоградцы смогут увидеть макеты зданий, утраченных во время Сталинградской битвы. Впервые будут представлены макеты дома Воронина — Дворец пионеров, кинотеатра «Парнас» — нынешний ТЮЗ, храма Александра Невского, Никитской церкви, Свято-Духова монастыря, дома облисполкома, железнодорожного вокзала Сталинград-1, Успенского собора, Крестовоздвиженской церкви, гостиницы «Интурист» и других объектов.

Открытие выставки состоится в 14 часов по адресу: улица Академическая, 1, корпус «Б», фойе 2 этажа.