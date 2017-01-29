Киев получит ключи от Евровидения уже 31 января

«Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению Евровидения. Еще есть много вызовов, город готовится — инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий. Мы зарезервировали деньги, перечислили эти деньги», — заявил Кличко.

По его словам, подготовка проходит «нормально», а дважды в неделю проходят встречи с организаторами, на которых решаются возникшие проблемы. «А 31 января в Киев приедет мэр Стокгольма, который вручит ключ Евровидения», — говорит мэр.

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2017 будет проходить в мае на территории Международного выставочного центра в Киеве.