Киев получит ключи от Евровидения уже 31 января
Подготовка к Евровидению 2017 в Киеве подходит в финальной стации. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии у мемориала героям Крут, передает УНН.
Подготовка к Евровидению 2017 в Киеве подходит в финальной стации. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии у мемориала героям Крут, передает УНН.
«Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению Евровидения. Еще есть много вызовов, город готовится — инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий. Мы зарезервировали деньги, перечислили эти деньги», — заявил Кличко.
По его словам, подготовка проходит «нормально», а дважды в неделю проходят встречи с организаторами, на которых решаются возникшие проблемы. «А 31 января в Киев приедет мэр Стокгольма, который вручит ключ Евровидения», — говорит мэр.
Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение 2017 будет проходить в мае на территории Международного выставочного центра в Киеве.