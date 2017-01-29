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17:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью в горах Краснодарского края и в горных районах Сочи выше отметки в 1000 метров.

Источник: ГТРК «Кубань»

Оно будет действовать с период с 18:00 29 января до 18:00 30 января. Гостей и жителей края просят соблюдать осторожность.

При необходимости следует звонить по телефонам «01», «101» или +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Комментарии
1
ветас
А снег идет ,,, А снег идет !!!!!!!!!!!!
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