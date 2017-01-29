На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью в горах Краснодарского края и в горных районах Сочи выше отметки в 1000 метров.
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью в горах Краснодарского края и в горных районах Сочи выше отметки в 1000 метров.
Оно будет действовать с период с 18:00 29 января до 18:00 30 января. Гостей и жителей края просят соблюдать осторожность.
При необходимости следует звонить по телефонам «01», «101» или