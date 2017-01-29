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17:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге хотят инициировать референдум по вопросу передачи Исаакия РПЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Группа активистов намерена инициировать проведение в Санкт-Петербурге общегородского референдума, где горожане выскажутся по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ, сообщил РИА Новости депутат Законодательного собрания города Максим Резник.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус собора — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

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«Первое дело — это формирование штаба гражданской кампании в защиту Исаакия, которая вчера стартовала. Не я один буду принимать решение, мы будем советоваться. Туда войдут депутаты, которые вчера организовывали встречу, представители общественных организаций, профессиональных сообществ… В ближайшие дни мы проведем оргкомитет, подведем итоги и перейдем к формированию штаба, и он будет принимать решение. Сначала нужно создать рабочую группу, сформулировать вопросы для референдума», — сообщил Резник.

«Мы создаем штаб этой кампании, который будет координировать работу по защите Исаакия. Мы будем организовывать протестные акции, вести борьбу в судах, направлять депутатские запросы, выдвигать инициативу проведения референдума», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По словам Резника, в течение февраля планируется подготовить документы о проведении референдума. «Думаю, что в феврале этот процесс не только будет запущен, но и сформирована группа, и будут сформулированы вопросы, и будут подаваться документы в избирком», — сказал он.

Двадцать восьмого января около двух тысяч человек пришли на Марсово поле в Петербурге, где проходил согласованный митинг сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ и несогласованная акция против его передачи. Акцию решили провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями.

Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В августе 2015 года инициативная группа уже подавала документы о проведении референдума об участи Исаакиевского собора, но получила отказ.

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