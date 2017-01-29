В Петербурге хотят инициировать референдум по вопросу передачи Исаакия РПЦ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Группа активистов намерена инициировать проведение в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Группа активистов намерена инициировать проведение в
Ранее сообщалось, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением
«Первое дело — это формирование штаба гражданской кампании в защиту Исаакия, которая вчера стартовала. Не я один буду принимать решение, мы будем советоваться. Туда войдут депутаты, которые вчера организовывали встречу, представители общественных организаций, профессиональных сообществ… В ближайшие дни мы проведем оргкомитет, подведем итоги и перейдем к формированию штаба, и он будет принимать решение. Сначала нужно создать рабочую группу, сформулировать вопросы для референдума», — сообщил Резник.
«Мы создаем штаб этой кампании, который будет координировать работу по защите Исаакия. Мы будем организовывать протестные акции, вести борьбу в судах, направлять депутатские запросы, выдвигать инициативу проведения референдума», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
По словам Резника, в течение февраля планируется подготовить документы о проведении референдума. «Думаю, что в феврале этот процесс не только будет запущен, но и сформирована группа, и будут сформулированы вопросы, и будут подаваться документы в избирком», — сказал он.
Двадцать восьмого января около двух тысяч человек пришли на Марсово поле в Петербурге, где проходил согласованный митинг сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ и несогласованная акция против его передачи. Акцию решили провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями.
Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность