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20:50 (мск), источник: РИА Крым

К расчистке снега в Ялте привлекли «частников»

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости (Крым). Ситуация в ялтинском регионе после аномального снегопада стабилизировалась, коммунальные службы работают в дежурном режиме. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, для того, чтобы оперативнее справиться с ситуацией как можно скорее, пришлось привлечь к уборке снега «частников».

«Все коммунальные службы: муниципальные и государственные работают в дежурном режиме. До 13 единиц техники только муниципальной и государственной собственности, Алушта оказала помощь. Стабилизировалась ситуация, основные все дорожные артерии очищены. Сейчас уже и реагенты применяются. Мы справимся с этой ситуацией. Чтобы как можно быстрее очистить максимальное количество трасс, особенно доступность социальных объектов, решили привлечь технику (трактора, погрузчики, грейдеры) частных фирм — физических и юридических лиц», — рассказал он.

Ростенко отметил, что на призыв городских властей отозвались не все. Он пообещал проанализировать ситуацию и назвать имена тех, кто отказал в помощи городу в сложный период.

«Есть те, кто не отозвались, но позже я это уже обобщу, информацию дам, кто проигнорировал просьбу города — по уважительным или неуважительным причинам. Большинство отозвались. Все муниципальные управляющие компании работают добросовестно, вышло большое количество дворников — чистить лестничные марши, улицы», — сообщил глава администрации Ялты.

Он также посетовал на инертность тех горожан, которые проигнорировали призыв власти помочь в ликвидации последствий природной стихии.

«Призывы в большинстве случаев не доходят до внутренних струн души у наших людей. Над этим надо работать. Я считаю своей целью проводить такую работу по мобилизации людей на совместную деятельность, только вместе можно что-то решить. И равнодушие в большей степени у нас, и желание, чтобы за нас кто-то что-то делал», — отметил он.

В то же время глава администрации Ялты подчеркнул, что во время удара стихии региону удалось избежать трагических ситуаций.

«Самое главное, нам удалось избежать трагических событий, что с помощью спасателей МЧС и коммунальных служб вовремя скорые выезжали на вызовы, вовремя (люди) попадали в больницы. Думаю, Ялта переживет эти проблемы достаточно успешно», — заключил он.

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