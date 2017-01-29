К расчистке снега в Ялте привлекли «частников»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, для того, чтобы оперативнее справиться с ситуацией как можно скорее, пришлось привлечь к уборке снега «частников». «Все коммунальные службы: муниципальные и государственные работают в дежурном режиме. До 13 единиц техники только муниципальной и государственной собственности, Алушта оказала помощь. Стабилизировалась ситуация, основные все дорожные артерии очищены. Сейчас уже и реагенты применяются. Мы справимся с этой ситуацией. Чтобы как можно быстрее очистить максимальное количество трасс, особенно доступность социальных объектов, решили привлечь технику (трактора, погрузчики, грейдеры) частных фирм — физических и юридических лиц», — рассказал он.

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Ростенко отметил, что на призыв городских властей отозвались не все. Он пообещал проанализировать ситуацию и назвать имена тех, кто отказал в помощи городу в сложный период. «Есть те, кто не отозвались, но позже я это уже обобщу, информацию дам, кто проигнорировал просьбу города — по уважительным или неуважительным причинам. Большинство отозвались. Все муниципальные управляющие компании работают добросовестно, вышло большое количество дворников — чистить лестничные марши, улицы», — сообщил глава администрации Ялты. Он также посетовал на инертность тех горожан, которые проигнорировали призыв власти помочь в ликвидации последствий природной стихии.

<div id="vk_post_-66168838_951900"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-66168838_951900", -66168838, 951900, 'Fh2JFeKz1twNVke6X_MI5Up0HQ', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

«Призывы в большинстве случаев не доходят до внутренних струн души у наших людей. Над этим надо работать. Я считаю своей целью проводить такую работу по мобилизации людей на совместную деятельность, только вместе можно что-то решить. И равнодушие в большей степени у нас, и желание, чтобы за нас кто-то что-то делал», — отметил он.

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