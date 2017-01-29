Погода в Украине: идут морозы до -24°
Наиболее холодная погода в ближайшие сутки будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны.
Наиболее холодная погода в ближайшие сутки будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны.
Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно
Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и на Закарпатье, ночью 11−16°С, днем 7−12° мороза, в восточной части ночью 19−24°, днем 13−18° мороза, на остальной территории ночью 5−10°, днем 1−6° мороза.
В Киеве — без существенных осадков, температура ночью 11−13°, днем 8−10° мороза.