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17:59 (мск), источник: Ictv.ua

Погода в Украине: идут морозы до -24°

Наиболее холодная погода в ближайшие сутки будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны.

Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10м/с, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и на Закарпатье, ночью 11−16°С, днем 7−12° мороза, в восточной части ночью 19−24°, днем 13−18° мороза, на остальной территории ночью 5−10°, днем 1−6° мороза.

В Киеве — без существенных осадков, температура ночью 11−13°, днем 8−10° мороза.

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