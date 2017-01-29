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20:15 (мск), источник: Om1.ru

Росавтодор назвал самые опасные участки дорог в Омской области

При этом аварии случаются не столько в связи с плохими дорожными условиями, сколько на участках, где водители могут разогнаться на хорошем отрезке трассы, тем самым снижая управляемость автомобилем и скорость реакции.

По данным федерального дорожного агентства с учетом количества аварий за 2016 год, в региональном МЧС сообщили о 5 участках дорог в Омской области, где существует наибольший риск возникновения ДТП.

Как уточнили порталу Om1.ru в ведомстве, три из них находятся в Омском районе:

1) 15 км трассы М-38 (выезд из города на Черлакский тракт);.

2) 607 км трассы Р-402 (в районе поселка Дружино);.

3) 815 км трассы Р-254 (Южный обход Омска).

Еще два опасных участка расположены в Любинском районе вблизи поселения Красный Яр. И снова это трасса Р-402 Тюмень — Омск, которую и сами водители называют «трассой смерти».

4) 576 км трассы Р-402;.

5) 577 км трассы Р-402.

В целом же специалисты уверенно заявляют об уменьшении числа аварий, в том числе смертельных.

Пресс-служба Росавтодора:

 — По итогам дорожного сезона 2016 года федеральным дорожникам удалось довести до 71% долю протяженности федеральных трасс в нормативном состоянии. Благодаря повышению качества покрытия трасс, установке тросовых разделительных ограждений, линий искусственного освещения, строительству надземных пешеходных переходов количество аварий на федеральных трассах за год удалось сократить на 2,7%, при этом на 8,8% снизилось количество погибших в ДТП.

Также отмечается, что по итогам анализа причин ДТП, произошедших на федеральных трассах за истекший период 2017 года, дорожные условия не были отмечены как сопутствующий фактор.

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