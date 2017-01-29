В сети поразились стойкости Горбачева после двух бутылок водки

Пользователи стали шутить под публикацией Венедиктова о стойкости пожилого политического деятеля, а также иронизировать над ним, напоминая об антиалкогольной кампании, которая проводилась в Советском Союзе при правлении Горбачева.

Позднее Венедиктов уточнил, что выпил с бывшим советским лидером две бутылки водки объемом 0,7 литра, а не 0,5.

В мае 2015 года Горбачев признал, что антиалкогольная кампания в СССР в середине 1980-х годов проводилась с ошибками. «Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов», — говорил он.

«Горбачевская» антиалкогольная кампания началась через несколько месяцев после прихода политика к власти в 1985 году. С выходом постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению алкоголизма» спиртные напитки стали продаваться только в будние дни с 14 часов дня, также на территории Советского Союза стали вырубаться виноградники. Потребление алкоголя в стране снизилось незначительно, при этом резко выросло производство суррогатного спиртного, что приводило к случаям массового отравления. Кроме того, кампания резко ударила по бюджету СССР, лишив его значительной части дохода. Широкое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили руководство СССР негласно свернуть борьбу с пьянством.