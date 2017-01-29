В Уфе пьяная девушка танцевала посреди проезжей части
Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось забавное видео, на котором отчетливо видно, как посреди улицы Коммунистической в Уфе неизвестная девушка танцует, размахивая мобильником.
Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось забавное видео, на котором отчетливо видно, как посреди улицы Коммунистической в Уфе неизвестная девушка танцует, размахивая мобильником.
Видео появилось в группе «Подслушано Уфа».
На видео в сумерках просматривается сначала силуэт девушки, танцующей по дороге. При этом ее аккуратно объезжают автомобили. Потом появляется спутник романтичной особы, который подбегает к ней, уводит с дороги и усаживает в автомобиль.