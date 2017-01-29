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20:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пьяная девушка танцевала посреди проезжей части

Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось забавное видео, на котором отчетливо видно, как посреди улицы Коммунистической в Уфе неизвестная девушка танцует, размахивая мобильником.

Видео появилось в группе «Подслушано Уфа».

На видео в сумерках просматривается сначала силуэт девушки, танцующей по дороге. При этом ее аккуратно объезжают автомобили. Потом появляется спутник романтичной особы, который подбегает к ней, уводит с дороги и усаживает в автомобиль.

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