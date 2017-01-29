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21:01 (мск), источник: PROUFU.ru

На следующей неделе в Башкирии «пропишутся» морозы

Следующая неделя, с 30 января по 5 февраля включительно, по Башкирии и в Уфе выдастся морозной. Такой прогноз сделала Башгидромет.

Источник: Proufu.ru

Так, в понедельник, 30 января, ожидается пасмурная погода с временными прояснениями, ветер в течение дня северный со ск4оростью до 2 м/с. Температура воздуха ночью и утром до минус 22 градусов, днем потеплеет до минус 16 градусов.

Во вторник, 31 января, будет столь же пасмурно с некоторыми прояснениями и небольшим ветерком. Температура воздуха ночью до минус 24 градусов, днем станет теплее — до минус 18 градусов.

В среду, 1 февраля, с утра будет ясно. К вечеру может пойти небольшой снежок. Южный ветер будет дуть со скоростью до 2.5 м/с. Температура воздуха ночью и утром мороз до минус 25 градусов. Днем воздух немного прогреется до минус 16 градусов.

В четверг, 2 февраля, по прогнозу, весь день будет идти небольшой снег. Северо-западный ветер усилится до 3,6 м/с. Температура воздуха станет немного теплее: ночью и утром — до минус 14 градусов мороза, а днем потеплеет до минус 9 градусов.

В пятницу, 3 февраля, утром и днем будет такая же погода, как накануне. А вот во второй половине дня станет холоднее, столбик термометра опять опустится до минус 22 градусов.

В субботу, 4 февраля, будет пасмурная погода, но к вечеру возможен несильный снег. Ветер южный и юго-западный до 3,1 м/с. Температура воздуха ночью и утром до минус 21 градуса мороза, а днем потеплеет до минус 16 градусов.

В воскресенье, 5 февраля, опять начнет теплеть. Весь день будет идти снег с разной интенсивностью. Температура воздуха весь день будет примерно одинаковая: от минус 14 до минус 18 градусов.

Спасатели рекомендуют в течение будущей недели одеваться потеплее и не забывать о перчатках, варежках и высоко поднятых воротниках.

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