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20:41 (мск), источник: Sputnik.md

Андрей Нэстасе тайно женился — его молодая супруга ждет ребенка

Андрей Нэстасе рассказал в социальных сетях о том, что женился.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Андрей Нэстасе, сын бывшего премьера Румынии Адриана Нэстасе, объявил на своей странице facebook, что женился.

Его молодая жена Бианка Чувэц является профессиональным дизайнером, сообщает ro.sputnik.md.

Андрей Нэстасе рассказал в социальных сетях, что свадьба была небольшой, и на ней присутствовали только ближайшие родственники и крестные.

Он пообещал пышные торжества во время второго важного события в их семье — крещения ребенка. Нэстасе тем самым дал понять, что скоро станет отцом, так как его супруга Бианка находится в положении.

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