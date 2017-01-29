Андрей Нэстасе тайно женился — его молодая супруга ждет ребенка

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Андрей Нэстасе, сын бывшего премьера Румынии Адриана Нэстасе, объявил на своей странице facebook, что женился.

Его молодая жена Бианка Чувэц является профессиональным дизайнером, сообщает ro.sputnik.md.

Андрей Нэстасе рассказал в социальных сетях, что свадьба была небольшой, и на ней присутствовали только ближайшие родственники и крестные.