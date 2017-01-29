Факельное шествие прошло в Киеве

В Киеве в честь 99-летия битвы под Крутами состоялось памятное шествие.

Оно двинулось от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где расположен постамент памяти Героев Крут, сообщает «Общественное».

В марше приняли участие волонтеры, военные, общественные активисты, лицеисты училища им. Богуна и киевляне.