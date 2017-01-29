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20:46 (мск), источник: Ipress.ua

Факельное шествие прошло в Киеве

В Киеве состоялся традиционный марш к 99-й годовщине памяти Героев Крут и реконструкция боя за завод «Арсенал» в конце января 1918 года.

Источник: Ipress.ua

В Киеве в честь 99-летия битвы под Крутами состоялось памятное шествие.

Оно двинулось от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где расположен постамент памяти Героев Крут, сообщает «Общественное».

В марше приняли участие волонтеры, военные, общественные активисты, лицеисты училища им. Богуна и киевляне.

Также возле станции метро «Арсенальная» состоялось воссоздание боя за Арсенал.

Посмотреть на реконструкцию пришло около 500 человек.

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