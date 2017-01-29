Факельное шествие прошло в Киеве
В Киеве состоялся традиционный марш к 99-й годовщине памяти Героев Крут и реконструкция боя за завод «Арсенал» в конце января 1918 года.
В Киеве состоялся традиционный марш к 99-й годовщине памяти Героев Крут и реконструкция боя за завод «Арсенал» в конце января 1918 года.
В Киеве в честь 99-летия битвы под Крутами состоялось памятное шествие.
Оно двинулось от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где расположен постамент памяти Героев Крут, сообщает «Общественное».
В марше приняли участие волонтеры, военные, общественные активисты, лицеисты училища им. Богуна и киевляне.
Также возле станции метро «Арсенальная» состоялось воссоздание боя за Арсенал.
Посмотреть на реконструкцию пришло около 500 человек.