Неустойчивый характер погоды ожидается 30 января в Казахстане

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ночью туман, днем ветер 15−20, в районе Жаланашколя 23−28 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель.