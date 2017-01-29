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21:54 (мск), источник: Kazinform

Неустойчивый характер погоды ожидается 30 января в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в южных областях осадки, в горах сильные. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с низовой метелью.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ночью туман, днем ветер 15−20, в районе Жаланашколя 23−28 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель.

В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер 15−20, порывы 25, днем на юго-западе области временами более 30 м/с.

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