Украинцы возглавили мировой рейтинг «белых» хакеров

Рейтинг составляется по результатам участия команд в многочисленных соревнованиях в области информационной безопасности, сообщает сайт КПИ.

Ниже нашей команды на лестнице рейтинга расположились тысячи команд, представляющих известные университеты и крупные компании США и других стран, которые считаются мировыми лидерами развития компьютерных технологий. Сам рейтинг складывается из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года.

В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме онлайн.

«Белыми», или «этическими» хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту. Сами такие специалисты предпочитают термин «исследователи в области информационной безопасности» (security researchers), поскольку их задачей является не слом чьих компьютерных систем и сетей, а исследования новых технологий.

Команду dcua создан в 2012 году. В ее состав входят ученые, студенты, аспиранты и выпускники КПИ.

Напомним, украинский ученый Марина Вязовская получила престижную «Премию Салема 2016», которая является аналогом Нобелевской, но для математиков.