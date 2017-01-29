Украинцы возглавили мировой рейтинг «белых» хакеров
Команда dcua с КПИ им. Игоря Сикорского в 2016 году признана лучшей из 12 тыс. Команд «белых» хакеров со всего мира по результатам рейтинга CTFtime.
Команда dcua с КПИ им. Игоря Сикорского в 2016 году признана лучшей из 12 тыс. Команд «белых» хакеров со всего мира по результатам рейтинга CTFtime.
Рейтинг составляется по результатам участия команд в многочисленных соревнованиях в области информационной безопасности, сообщает сайт КПИ.
Ниже нашей команды на лестнице рейтинга расположились тысячи команд, представляющих известные университеты и крупные компании США и других стран, которые считаются мировыми лидерами развития компьютерных технологий. Сам рейтинг складывается из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года.
В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме онлайн.
«Белыми», или «этическими» хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту. Сами такие специалисты предпочитают термин «исследователи в области информационной безопасности» (security researchers), поскольку их задачей является не слом чьих компьютерных систем и сетей, а исследования новых технологий.
Команду dcua создан в 2012 году. В ее состав входят ученые, студенты, аспиранты и выпускники КПИ.
Напомним, украинский ученый Марина Вязовская получила престижную «Премию Салема 2016», которая является аналогом Нобелевской, но для математиков.