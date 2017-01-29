Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Как защитить грудь от рака и других болезней
Француский политик: не могу найти слов, чтобы выразить отвращение
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы
Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
22:29 (мск), источник: Ipress.ua

Украинцы возглавили мировой рейтинг «белых» хакеров

Команда dcua с КПИ им. Игоря Сикорского в 2016 году признана лучшей из 12 тыс. Команд «белых» хакеров со всего мира по результатам рейтинга CTFtime.

Источник: Ipress.ua

Рейтинг составляется по результатам участия команд в многочисленных соревнованиях в области информационной безопасности, сообщает сайт КПИ.

Ниже нашей команды на лестнице рейтинга расположились тысячи команд, представляющих известные университеты и крупные компании США и других стран, которые считаются мировыми лидерами развития компьютерных технологий. Сам рейтинг складывается из суммы баллов, которые команда набрала в международных соревнованиях в течение года.

В 2016 году к нему были отнесены результаты почти 70 соревнований, которые проводились очно или в режиме онлайн.

«Белыми», или «этическими» хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту. Сами такие специалисты предпочитают термин «исследователи в области информационной безопасности» (security researchers), поскольку их задачей является не слом чьих компьютерных систем и сетей, а исследования новых технологий.

Команду dcua создан в 2012 году. В ее состав входят ученые, студенты, аспиранты и выпускники КПИ.

Напомним, украинский ученый Марина Вязовская получила престижную «Премию Салема 2016», которая является аналогом Нобелевской, но для математиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На границе с Беларусью задержали конокрадов - ВИДЕО
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
На не освободивших в срок служебное жилье депутатов подали в суд
Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
Девятиклассники будут сдавать устную речь
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь