В Лимпопо восемнадцать голодных львов устроили пикник посреди дороги
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автолюбители из ЮАР сняли на видео необычную сцену: львиный прайд перегородил одну из дорог на
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автолюбители из ЮАР сняли на видео необычную сцену: львиный прайд перегородил одну из дорог на
По информации издания Daily Mail, инцидент произошел в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо.
Как утверждают очевидцы, 18 голодных львов принялись обгладывать убитое парнокопытное прямо на автотрассе, что привело к серьезной пробке.
Сеанс принятия пищи, по словам очевидцев, затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.