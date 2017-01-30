В Лимпопо восемнадцать голодных львов устроили пикник посреди дороги

По информации издания Daily Mail, инцидент произошел в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо.

Как утверждают очевидцы, 18 голодных львов принялись обгладывать убитое парнокопытное прямо на автотрассе, что привело к серьезной пробке.

Сеанс принятия пищи, по словам очевидцев, затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.