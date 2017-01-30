«Красный» в Белом. Как Франклин Рузвельт сделал Америку великой

Источник: AP 2016

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Второй из рода Рузвельтов В истории государств бывают фигуры, воля которых позволяет развернуть течение процессов в совершенно ином направлении. Такой разворот может привести как к полному краху, так и к необычайному подъёму. На рубеже 1920-х-1930-х годов Соединённые Штаты погрузились в глубочайший экономический кризис, который грозил полностью разрушить основы этого государства. Но в критический момент у руля встал человек, способный на неординарные решения, не боящийся брать на себя ответственность. Франклин Делано Рузвельт вывел страну из «Великой депрессии», заложил основы победы во Второй мировой войне и создал базис послевоенного могущества Америки. И всё это сделал человек, прикованный к инвалидному креслу.

Клан Рузвельтов, чьими предками были выходцы из Нидерландов, дал США в XX веке сразу двух президентов: Теодора и Франклина.

Теодор принадлежал к старшей ветви, потомкам Йоханесса Рузвельта, Франклин — к потомкам его младшего брата Иакова. Адвокат из семьи аристократов Отец Франклина, Джеймс Рузвельт Старший, был состоятельным бизнесменом, который несколько раз проходил через взлёты и падения. Франклин родился во втором браке отца, когда Джеймсу Рузвельту Старшему уже было за 50. Мать Франклина Рузвельта, Сара Делано, принадлежала к местной аристократии.

Двухлетний Франклин Делано Рузвельт с собакой Баджи верхом на осле, 1884 год. | Источник: AP 2016

Как и многие отпрыски состоятельных семей той эпохи, Франклин до 14 лет получал домашнее образование. Он много путешествовал с родителями, часто бывал в Европе и проявил очень хорошие способности к иностранным языкам. В 1896—1899 годах он учился в Школе Гротон, одной из лучших школ страны. Затем Рузвельт продолжил образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. В 1905—1907 годах он посещал юридическую школу Колумбийского университета и получил право на адвокатскую практику, которую начал в престижной фирме на Уолл-стрит.

В 1905 году Франклин женился на Анне Элеоноре Рузвельт. Супруга приходилась ему шестиюродной сестрой и являлась дочерью младшего брата президента Теодора Рузвельта.

Анна всю жизнь будет для мужа надёжной опорой, помощником, без которого политическая карьера Франклина вряд ли была бы возможна.

Анна Элеонора и Франклин Делано Рузвельт | Источник: AP 2016

Болезнь приковала, но не сломала Политическая карьера Рузвельта началась в 1910 году, когда он, представляя Демократическую партию, победил на выборах в сенат штата Нью-Йорк. После избрания президентом США Вудро Вильсона Рузвельт получил в его команде пост помощника морского министра. В 1920 году перспективный политик Рузвельт впервые выходит на президентские выборы: в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии в паре Джеймсом Коксом. Но тандем Кокс — Рузвельт выборы проигрывает безоговорочно.

А в 1921 Франклин получает куда более страшный удар: он заболел полиомиелитом.

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Вакцины против этой страшной болезни появятся позже, а в 1921 году Рузвельт находился на грани жизни и смерти. Он выжил, но остался парализованным и оказался прикован к инвалидной коляске. Казалось, это был конец всем мечтам и надеждам. Но Франклин продемонстрировал железный характер: пусть на инвалидной коляске, но он возвращается в политику. В 1928 году Франклин Рузвельт был избран губернатором штата Нью-Йорк, где проработал два срока. Во время его губернаторского срока Америку поразила «Великая депрессия». «Великая депрессия» Рухнувший фондовый рынок потянул за собой всю американскую экономику. Следом за разорившимися акционерами один за другим стали закрываться банки, которые активно выдавали кредиты на покупку ценных бумаг, а после биржевой паники признали, что не могут вернуть долги. За банкротствами финансовых учреждений потянулись банкротства предприятий: без возможности получить кредиты заводы и разного рода организации не могли существовать дальше.

Следствием масштабного банкротства предприятий стал катастрофический рост безработицы.

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Экономический рост Америки сократился на 31%. Промышленное производство США обвалилось почти на 50%, а цены на сельскохозяйственную продукцию обрушились на 53%. Настоящая эпидемия самоубийств отчаявшихся людей, безработица, голод, нищета, разгул преступности. Казалось, что остановить катастрофу невозможно. Команда президента США Герберта Гувера руководствовалась постулатом о том, что вмешательства государство в рыночные процессы вредно, и тезисом «рынок сам всё отрегулирует».

Как в 1990-х российские младореформаторы под этим лозунгом отправили в пропасть российскую экономику, так президент Гувер и его единомышленники «топили» американскую.

А в это время губернатор Нью-Йорка Франклин Рузвельт ратовал за «сильную руку», которая должна взять за горло банкиров, биржевых спекулянтов и глав крупнейших концернов. В Нью-Йорке была создана Временная чрезвычайная администрация по оказанию помощи семьям безработных. Кое-кому в этой комиссии виделась тень советской ВЧК. Рузвельта за его спиной называли «красным» и «коммунистом». «Новый курс» Сам Рузвельт не считал, что делает что-то революционное. Он полагал, что предложенные методы являются единственным способом спасения гибнущей экономики. На президентские выборы 1932 года Франклин Рузвельт идёт в качестве кандидата от Демократической партии и с программой «Нового курса».

«Я клянусь вам, я клянусь себе в новом курсе для американского народа», — заявил он в одной из своих предвыборных речей.

Рузвельт побеждает уверенно, не оставляя сопернику шансов. Ему поверили, и теперь предстояло не обмануть ожидания американцев.

Источник: AP 2016

Первыми мероприятиями новой администрации были временное закрытие банков для упорядочивания их деятельности и восстановления доверия к банковской системе, а также организация общественных работ для безработных.

Для стабилизации денежной системы была проведена насильственная девальвация доллара, был запрещён вывоз золота за границу, проведён конфискационный обмен золота на бумажные деньги.

Оздоровление промышленности возлагалось на специально создаваемое учреждение: Национальную администрацию восстановления промышленности. В соответствии с законом о восстановлении национальной экономики от 16 июля 1933 г. вся промышленность была разделена на 17 групп, деятельность каждой из которых регулировалась составленными в срочном порядке нормативными актами: так называемыми кодексами честной конкуренции, определявшими квоты выпускаемой продукции, распределение рынков сбыта, цены, условия кредита, продолжительность рабочего времени, уровень зарплаты и т. д.

Фоторепортаж Инаугурации прошлого

Рузвельт отменил в стране «сухой закон», получив дополнительные доходы в бюджет, и, что греха таить, новые голоса поддержки от избирателей. Оправдавший доверие Команда Рузвельта успешно провела профсоюзную и пенсионную реформы. Безработные в массовом порядке отправлялись на строительство плотин, шоссейных и железных дорог, линий электропередач, мостов и прочих важных объектов. Развитие инфраструктуры стало залогом развития экономики в целом.

На выборах 1936 года Рузвельт получил более 60 процентов голосов, за него были 523 выборщика из 531. Своему оппоненту действующий президент уступил лишь в двух штатах.

Это экономическое возрождение давалось нелегко. Во время второго президентского срока Рузвельта страну накрыла волна рецессии, и пришлось принимать экстренные меры, чтобы не допустить новой мощной волны кризиса. Оппоненты «красного Франклина» через Верховный суд добивались отмены части законов, входивших в «Новый курс».

А окончательно преодолеть кризис помогла Вторая мировая война, когда экономика Соединённых Штатов получила подарок небес в виде огромного объёма военных заказов.

Америка, избежавшая ужасов войны на своей территории, получила колоссальное преимущество перед Европой, которая через несколько лет окажется в руинах.

Рождественская фотография Франклина Рузвельта с семьей, 25 декабря 1939 года. | Источник: AP 2016

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От невмешательства — к антигитлеровской коалиции Внешняя политика Рузвельта была гибкой и прагматичной. Одним из первых его решений стало дипломатическое признание СССР. Американский президент счёл, что пришла пора налаживать более тесные связи с советским режимом. При Рузвельте экономические и торговые отношения между двумя странами стали развиваться очень бурно. Франклин Рузвельт полагал, что Соединённым Штатам, погружённым в решение своих внутренних проблем, не стоит активно вмешиваться в европейское противостояние. Усилению нацистской Германии США не мешали.

Рузвельту было сложно: сторонников и поклонников Гитлера в Америке было немало.

Крупнейшие фирмы США были связаны контрактами с гигантами немецкой промышленности. Знаменитый Генри Форд открыто высказывался в поддержку нацистов, а в крупнейших городах США проходили многотысячные марши американских единомышленников фюрера. С началом Второй мировой войны в Европе американское общество не охватил дух милитаризма. Рузвельт, прекрасно понимавший масштаб разразившегося конфликта, тем не менее вынужден был действовать осторожно, обещая согражданам, что США не будут участвовать в боевых действиях. Президент и сам считал, что Америка должна сосредоточиться на военной помощи, не отправляя в Европу своих солдат. В то же время он понимал, что, скорее всего, остаться в стороне не удастся. В 1940 году Рузвельт в третий раз выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, что было нарушением неписаной традиции, по которой президент не должен занимать свой пост более двух сроков. Но американцы посчитали, что в условиях мировой войны страну можно доверить только Рузвельту: он был избран на третий срок.

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Вождь и президент 7 декабря 1941 года удар Японии по базе Пёрл-Харбор развязал Рузвельту руки. Президент, в соответствии с конституцией, принял на себя все обязанности главнокомандующего в военное время. На следующий день была объявлена война Японии, а вслед за этим Германия и Италия объявили войну Соединённым Штатам. Рузвельт стал ключевой фигурой в антигитлеровской коалиции. В отличие от Черчилля он умел сглаживать острые углы и выстраивать отношения со Сталиным. Благодаря этому сложилась и окрепла антигитлеровская коалиция, были заложены основы Организации Объединённых Наций.

В 1944 году, в разгар войны, Франклин Рузвельт в четвёртый раз был переизбран на пост президента.

Его авторитет в стране был огромен, и обвинения политических оппонентов в коррупции и «связях с коммунистами» никак не могли его пошатнуть. В феврале 1945 года Рузвельт принял участие в Ялтинской конференции, на которой обсуждались основы послевоенного устройства мира. Конец войны уже был виден, и прежние разногласия, переходящие в откровенную вражду, снова выходили на первый план. Рузвельт и здесь проявил мудрость и понимание. Высоко оценивая роль Советского Союза в войне, он пошёл навстречу Сталину в вопросах о послевоенных границах в Европе, получив взамен обещание СССР вступить в войну против Японии через 2−3 месяца после окончания боевых действий в Европе. Общий язык был достигнут и в вопросах об идеологии ООН, и в создании новой системы разрешения межгосударственных проблем.

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«Люди будут благодарить Бога за то, что Рузвельт появился в Белом доме» Многое в политике строится на личном уважении лидеров. Отношения между Сталиным и Рузвельтом, наверное, не были дружескими, но политики уважали друг друга, что во многом определило эффективность советско-американского взаимодействия в ту эпоху. После Ялтинской конференции Рузвельт вернулся в США и, несмотря на очередное обострение болезни, стал готовиться к открытию 23 апреля конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско. Сил придавало ощущение приближения победы в войне.

Но 12 апреля 1945 года 63-летний Франклин Делано Рузвельт скончался от кровоизлияния в мозг.

Окружение Гитлера ликовало: смерть президента США внушала им надежду на развал антигитлеровской коалиции. Но советские войска уже стояли на пороге Берлина, и ничто не могло спасти Третий рейх от поражения. Газета The New York Times в материале, посвящённом смерти 32-го президента США, писала: «С этого момента люди будут стоять на коленях и благодарить Бога за то, что Франклин Рузвельт появился в Белом доме». Спустя 6 лет была принята поправка к Конституции США, которая официально запрещала одному лицу занимать пост президента более двух сроков. Впрочем, фигуры, сопоставимой с Франклином Рузвельтом, за последующие 70 лет в американской политике так и не появилось.