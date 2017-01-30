В России разработали лекарство от наркозависимости
Специальные антитела блокируют эйфорию от героина.
Специальные антитела блокируют эйфорию от героина.
Российские ученые разработали молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотиков. К 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости.
Новый препарат, по сути, — не наркотический аналог морфина. После его введения в кровь организм начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг.
Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика, и, как утверждают ученые, теряет мотивацию к его употреблению. Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Лечение займет 1−2 года.
Существующие препараты излечивают всего 10−30% наркоманов и имеют много побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, то он откажется от наркотиков.
Теоретически лекарство можно использовать и для профилактики попадания в зависимость — например, среди подростков.
Но, по словам ученых, этот вопрос можно обсуждать только после клинических испытаний, когда будет ясно, какими побочными эффектами обладает будущее лекарство.
Доклинические испытания — на животных — начнутся в этом году. Если они пройдут успешно, можно будет перейти к клиническим — на людях.
В первую очередь наши разработки предназначены для больных людей. О профилактике можно будет говорить позднее. Неизвестно, какая позиция здесь будет у Минздрава
Как рассказал «Известиям»
— В мире больше используется «замещающая терапия» — тяжелые наркотики заменяют более легким метадоном, но в нашей стране такой способ лечения запрещен. Для лечения зависимости у нас используют американский препарат налтрексон, — говорит Алексей Егоров. — Первый этап лечения — детоксикация, а затем применяют налтрексон, психотерапию и так далее.
По его словам, налтрексон аналогичен тому препарату, который готовятся испытывать в Институте физиологически активных веществ.
Главный
— Сложно говорить о перспективах лечения, патогенез наркотический зависимости пока до конца не изучен, лечение этой болезни всегда индивидуально, — объяснил Евгений Брюн. — Вообще в России сейчас сокращается количество героиновых наркоманов благодаря профилактической деятельности. При прохождении полной программы реабилитации выздоровление наступает в 50% случаев. Нельзя сказать, какие методы наиболее эффективны, это многоэтапная работа.
В России, по данным Минздрава, около 600 тыс. зарегистрированных наркоманов. В ФСКН говорили о 4−7 млн, оценивая количество неучтенных потребителей наркотиков.
По данным НИИ наркологии при Минздраве РФ, в 2015 году на учете состояло 545 тыс. человек, из них 312 тыс. имели зависимость от опиоидов.